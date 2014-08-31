欧洲经济：欧盟10月将举行紧急峰会，应对就业和经济增长问题

路透布鲁塞尔8月31日 - 欧盟领导人应意大利的建议，将在10月就提振经济增长和就业举行一次紧急峰会，突显出他们对欧盟经济脆弱复苏状况的担忧。

“近几周的经济数据证实经济复苏乏力，尤其是欧元区，通胀水平非常低，失业率高得让人无法接受，”欧盟领导人在周六布鲁塞尔会议后发布的声明显示。

紧急峰会将侧重“就业，尤其是年轻人就业问题”，这仍是正在设法激活经济重现增长的欧洲面临的一大棘手难题。

意大利一直在与法国等国带头呼吁欧盟放松对预算赤字的严格规定，给予各国更大的灵活性，他们认为，过度侧重德国式的财政撙节妨碍了欧洲经济复苏。

“欧洲不能只谈公债利差、规定和经济预算这些问题，”意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在布鲁塞尔会议后对记者说道。

最新通胀数据显示，欧元区距离零通胀更近了一步，在失业率达两位数，经济增长迟滞，欧元区成员国政府普遍出现改革倦怠迹象的情况下，这样的通胀形势令人担忧。

伦齐发言人称，应对经济状况的紧急峰会将在10月7日进行。

另一场欧元区成员国峰会亦将在秋季举行。(完)