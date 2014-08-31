巴西经济：第二季GDP较前季下降0.6%，连两季萎缩表明经济滑入衰退

路透圣保罗8月29日 - 投资严重下滑加上主办足球世界杯抑制了经济活动，使巴西今年上半年经济陷入衰退，这对10月大选连任希望已然黯淡的总统迪尔玛·罗塞夫来说，更是一大打击。

罗塞夫实施的经济政策使巴西经济增长逾三年来均呈现停滞，让消费者及企业信心受损，并导致金融投资者蒙受巨亏。

巴西国家地理及统计局(IBGE)周五公布的数据显示，今年第二季国内生产总值(GDP)较前季进一步萎缩0.6%。该机构并下修第一季GDP为萎缩0.2%，表示该国经济滑入衰退。

这是自2008-09年全球金融危机以来，巴西首次陷落衰退，在罗塞夫候选实力最为脆弱之际，恰为她的反对者提供了有力的武器。巴西将于10月5日举行大选。

巴西2003-2010年在前任总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)的带领下，经济平均增长4%。但罗塞夫接棒后经济平均成长率预计不到2%。

但巴西股市上涨，因投资者更加聚焦罗塞夫连任失利的可能性升高，对经济报告欠佳的关注度倒显得次要了。

罗塞夫周五在东北部Bahia州对记者的讲话中承诺，下半年经济表现将“转好”。

尽管罗塞夫近几个月来努力想重新获得企业信任，但第二季投资减少5.3%，为2009年初以来最差表现。制造业下滑1.5%，连降四季。

而今年6月-7月巴西主办世界杯足球赛期间，商业活动也放缓。许多城市在比赛日都宣布放假，以避免交通和其他物流后勤问题。部分工厂在赛前就开始减产。

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部分经济分析师称，他们将下修全球经济成长预估至零增长。

巴西央行今年稍早升息以应对通胀，那也是第二季经济放缓的原因之一。