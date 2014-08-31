版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 15:36 BJT

企业并购：加拿大Athabasca完成向中石油旗下出售Dover油砂项目权益交易

路透8月29日 - 加拿大油企Athabasca Oil 称，已完成将其Dover油砂项目40%权益按11.8亿元出售给中石油旗下一公司的交易。

Athabasca称，其获得6亿元现金，以及三张由中石油旗下凤凰能源(Phoenix Energy Holdings Ltd)开具的总额为5.84亿元的附息本票。

目前暂不清楚这笔交易价值是以加元计算，还是以美元计算。

“公司现在拥有充裕的流动性去继续发展Duvernay和Hangingstone核心资产，本票兑现的时机正好可配合我们未来几年的资本支出计划，”Athabasca执行长Sveinung Svarte周五在声明中称。

中石油本来可在6月完成这笔收购，但由于中国政府当时对之进行反腐调查，导致其推迟了付款。

Dover项目位于加拿大阿尔伯达省Fort McMurray西北部，沥青日产量预计最高为25万桶。

Athabasca股价周五在多伦多证交所收高4.35%，报7.92加元。

截至周四收盘价，Athabasca股价自8月6日宣布交易完成最后期限已确定以来累计上扬了约24%。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐