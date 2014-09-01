路透调查：金融机构固定收益部门料中国债市延续慢牛，年底降息预期升温

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透北京9月1日 - 2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行9月将维持存款基准利率及准备金率不变，当月的流动性也相对稳定。在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续慢牛行情。但机构对年底前调降基准利率的预期有较大幅度上升。
机构对慢牛行情的期待也表现出纠结的一面，主要顾虑为：若政府坚持定向调控，但政策发力后的经济结果弱于预期，则将打击市场乐观情绪；同时，信用债领域的风险事件也将继续对市场表现有所制约。
调查结果显示，98%的参与机构认为，央行9月将维持一年期存款基准利率不变，比例与上月持平。
而10%的参与机构认为11月末前一年期存款基准利率会被调降25个基点(bp)，较上月2%的比例大增。
同时，今年9月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率 和七天期该利率 ，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.9356%、3.5052%和4.6446%，分别较8月全月实际均值低1个bp、高1个bp和低4个bp。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。
调查并显示，9月末10年期国债收益率估值料为4.20%，较上月末下降4个BP。
2014年第九期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)