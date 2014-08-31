路透调查：欧洲投资者8月削减股票配比，观望FED行动和乌克兰局势

路透伦敦8月29日 - 一项月度调查显示，欧洲资产管理人8月削减股票配比，因对于美国将升息的预期促使许多投资者了结获利；然与此同时，股价仍处于接近纪录高位。

路透对11位欧洲投资长和基金经理人的调查发现，其平衡投资组合的股票平均建议配比从一个月前的49%降至45.7%，为2013年9月以来最低。

但股票配比下降惠及替代投资，对冲基金、私募股权和大宗商品等替代投资的配比从5.6%增至7.2%。而房地产的配比从0.5%升至1.7%。

“由于股市实际上尚未远离今年高位，我们决定上周该是降低依然偏多的股票仓位的适当时机了。”ING Investment Management投资组合专家Steven Steyaert称。

Steyaert表示，乌克兰冲突等地缘政治威胁加上对美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久后就会收紧货币政策的臆测升温，促使该公司对股票采取新的看法。

追踪发达经济体股价的MSCI明晟全球指数 当前在1,748点，距离7月所及纪录高位1,765.77点不到1%。

但Steyaert表示，纵使美国不久后将升息，利率可能仍低得足以让投资者继续追寻收益，从而使房地产等资产类别受惠。

在全球股票组合中，调查发现欧洲投资者调高新兴股市和美国股市配比，调降欧洲及英国股票配比。一名受访者称苏格兰9月独立公投的不确定性使得英国资产较不受眷顾。

调查显示，8月北美股票平均配比上升逾1个百分点至40.7%，为去年7月以来最高。北美经济成长前景似乎仍好于欧洲。