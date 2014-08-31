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亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 15:40 BJT

东欧情势：俄罗斯和乌克兰相互交还被俘士兵--俄通讯社

路透莫斯科8月31日 - 俄罗斯通讯社援引一位伞兵指挥官报导称，乌克兰已向俄交还一群被捕的俄罗斯伞兵，而俄方也向乌方交还了上周因进入俄境内被捕的63名乌克兰士兵。

RIA通讯社援引俄少将Alexei Ragozin报导称，经过“艰难”谈判后，被俘伞兵被交还了回来。

乌克兰上周称其抓获了10名俄罗斯伞兵，并让他们在媒体会上亮相，作为证明俄军在与乌东部亲俄分裂势力并肩作战的证据。俄罗斯则称，这些人是不小心跨过没有做标示的边境线进入了乌境内。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)
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