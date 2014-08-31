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亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 16:27 BJT

金砖国家：8月29日股汇市收盘纵览

路透8月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月29日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收高0.08%，报1,087.88点。

中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹

香港股市：恒指收平，中止三日连跌

中国汇市：人民币即期收高，月末购汇结束后短期走势可能偏强

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拉美股市：巴西指标股指上涨，此前数据显示巴西上半年经济陷入衰退，令投资者益发预期总统罗塞夫在10月竞选连任可能失利。圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.65%至61,288.15点，悉数扳回上日跌幅。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元变动不大，此前数据显示上半年巴西陷入衰退

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南非股市：收低，月线亦为1月以来首度下跌，因经济疑虑挥之不去。指标Top-40绩优股指数 收低0.46%，报45,630点，8月跌约1.3%。综合指数 下滑0.34%至50,959点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于贸易数据和乌克兰情势

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印度股市：周五因适逢假期休市。

印度汇市：周五因适逢假期休市。

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俄罗斯股市：指标股指 跌2.4%，报1,190.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫2.14%，报648.84点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.02%，报37.1235卢布；卢布兑欧元 跌0.68%，至48.7575卢布。(完)

(整理 张若琪 审校 白云)
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