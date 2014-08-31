金砖国家：8月29日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透8月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月29日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收高0.08%，报1,087.88点。
中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹
香港股市：恒指收平，中止三日连跌
中国汇市：人民币即期收高，月末购汇结束后短期走势可能偏强
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拉美股市：巴西指标股指上涨，此前数据显示巴西上半年经济陷入衰退，令投资者益发预期总统罗塞夫在10月竞选连任可能失利。圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.65%至61,288.15点，悉数扳回上日跌幅。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元变动不大，此前数据显示上半年巴西陷入衰退
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南非股市：收低，月线亦为1月以来首度下跌，因经济疑虑挥之不去。指标Top-40绩优股指数 收低0.46%，报45,630点，8月跌约1.3%。综合指数 下滑0.34%至50,959点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于贸易数据和乌克兰情势
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印度股市：周五因适逢假期休市。
印度汇市：周五因适逢假期休市。
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俄罗斯股市：指标股指 跌2.4%，报1,190.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫2.14%，报648.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.02%，报37.1235卢布；卢布兑欧元 跌0.68%，至48.7575卢布。(完)
(整理 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。