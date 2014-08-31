《一周经济焦点》欧元区经济每况愈下，投资者紧盯欧洲央行会议

**欧洲央行面临难题**

多数欧洲央行观察家目前的疑问是欧洲央行何时，而非会否启动量化宽松措施--即印制钞票购买政府债券。

即使美国、日本及英国的央行在数年前进场量化宽松，欧洲央行一直不愿跟进，部份原因在于德国央行官员及决策官员强力反对，且在多国区域内购买政府公债相当复杂。

然而，一些分析师将德拉吉在杰克森霍尔的谈话解读为：通缩风险已然大到足以推出进一步宽松措施的程度；该央行于6月降息，并为银行提供更多低息资金。

欧元区经济复苏在第二季呈现迟滞，前景看来不妙，即使德国在第三季可望恢复成长。