《一周经济焦点》欧元区经济每况愈下，投资者紧盯欧洲央行会议

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
**欧洲央行面临难题**
多数欧洲央行观察家目前的疑问是欧洲央行何时，而非会否启动量化宽松措施--即印制钞票购买政府债券。
即使美国、日本及英国的央行在数年前进场量化宽松，欧洲央行一直不愿跟进，部份原因在于德国央行官员及决策官员强力反对，且在多国区域内购买政府公债相当复杂。
然而，一些分析师将德拉吉在杰克森霍尔的谈话解读为：通缩风险已然大到足以推出进一步宽松措施的程度；该央行于6月降息，并为银行提供更多低息资金。
欧元区经济复苏在第二季呈现迟滞，前景看来不妙，即使德国在第三季可望恢复成长。
“我们倾向于预期明年会首度进行购债。我们不认为欧洲央行委员会会在下周四采取行动，因为央行希望先等到定向长期再融资操作(TLTRO)发挥效果，”德国商业银行在周报中指出。(完) (编译 王丽鑫/许娜/张荻/龚芳；审校 徐文焰)
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