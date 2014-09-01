澳洲数据：8月TD-MI通胀指标降至七个月低位，暗示通胀放缓

这是自1月以来最疲弱的速度，且正好位于澳洲央行长期目标区间2-3%的中间。

澳洲央行周二将举行9月政策会议，市场预估央行将维持利率不变在2.5%，自2013年8月降息之后即按兵不动。

“我们的衡量指标显示，第三季的通胀压力温和，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher称。

“澳洲央行持续表达关于澳洲经济一旦在矿业荣景结束时的不确定性，因此我们预计明天的会议仍然会‘维持利率稳定’。”

本项数据显示，官方第三季衡量消费者物价(CPI)的指数可能仅上升0.2%。如此疲弱的速度，将把年率从第二季的上升3.0%拖累至上升2.5%。

周一的数据也显示，数项衡量基础通胀的指标也波澜不兴。8月截尾均值下滑0.1%，较上年同期上升2.7%。8月扣除燃料、蔬果的通胀较前月持平，同比上升2.1%。

升幅放缓意味着，澳洲央行的第二季通胀率截尾均值走高可能只是失常，而不是代表一个趋势的开端。

8月贸易类商品和服务价格按月下跌0.2%，为连续第二个月下滑，部分是因为澳元走强。该数据按年升幅则从2.3%降至1.9%。