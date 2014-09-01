澳洲数据：8月TD-MI通胀指标降至七个月低位，暗示通胀放缓

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
这是自1月以来最疲弱的速度，且正好位于澳洲央行长期目标区间2-3%的中间。
澳洲央行周二将举行9月政策会议，市场预估央行将维持利率不变在2.5%，自2013年8月降息之后即按兵不动。
“我们的衡量指标显示，第三季的通胀压力温和，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher称。
“澳洲央行持续表达关于澳洲经济一旦在矿业荣景结束时的不确定性，因此我们预计明天的会议仍然会‘维持利率稳定’。”
本项数据显示，官方第三季衡量消费者物价(CPI)的指数可能仅上升0.2%。如此疲弱的速度，将把年率从第二季的上升3.0%拖累至上升2.5%。
周一的数据也显示，数项衡量基础通胀的指标也波澜不兴。8月截尾均值下滑0.1%，较上年同期上升2.7%。8月扣除燃料、蔬果的通胀较前月持平，同比上升2.1%。
升幅放缓意味着，澳洲央行的第二季通胀率截尾均值走高可能只是失常，而不是代表一个趋势的开端。
8月贸易类商品和服务价格按月下跌0.2%，为连续第二个月下滑，部分是因为澳元走强。该数据按年升幅则从2.3%降至1.9%。
8月非贸易类物价按月升幅为0.1%，按年升幅为3.0%。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 龚芳/张荻)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)