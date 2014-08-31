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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 06:54 BJT

****日韩经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    9月1日当周
    
    8月31日(日)
    2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期)        第二季         --       +7.4%
    
    9月1日(一)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 8月          --        50.5
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      8月          --        49.3
    0000 韩国出口                                      8月        +0.2%      +5.4%
             进口                                                 +5.1%      +5.8%
             贸易收支(亿美元)                                       --      顺差24
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          8月          --     3,680.3
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月        +0.3%      +0.1%
                                (较上年同期)                      +1.6%      +1.6%
    
    9月2日(二)
    0130 日本加班工资                                  7月          --       +1.9%
    
    9月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值        --       +0.6%
                              (较上年同期)                          --       +3.6%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   卖超6,090
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超1,746
    
    9月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月          --      12,760
    
    9月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          7月          --        -1.8
             领先指标                                               --        +0.7
    
    9月8日当周
    
    9月7日(日)
    2350 日本银行放款                                  8月          --       +2.2%
    2350 日本经常帐(亿日圆)                            7月          --       3,991
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率            第二季修正值      --       -6.8%
                         (较前季)                                   --       -1.7%
                 资本支出(较前季)                                   --       -2.5%
                 民间消费(较前季)                                   --       -5.0%
                 外部需求(较前季)                                   --       +1.1%
    
    9月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        8月          --        51.3
    (完)
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