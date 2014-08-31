日韩经济指标预测--9月1日-9月8日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 8月31日(日) 2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期) 第二季 -- +7.4% 9月1日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.5 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.3 0000 韩国出口 8月 +0.2% +5.4% 进口 +5.1% +5.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差24 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,680.3 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 9月2日(二) 0130 日本加班工资 7月 -- +1.9% 9月3日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,090 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,746 9月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,760 9月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.8 领先指标 -- +0.7 9月8日当周 9月7日(日) 2350 日本银行放款 8月 -- +2.2% 2350 日本经常帐(亿日圆) 7月 -- 3,991 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -- -6.8% (较前季) -- -1.7% 资本支出(较前季) -- -2.5% 民间消费(较前季) -- -5.0% 外部需求(较前季) -- +1.1% 9月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.3 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。