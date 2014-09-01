日本数据：日本8月制造业PMI终值为52.2，低于初值的52.4

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
该指数连续第三个月处于50荣枯分水岭上方，且为3月以来最快增速。
日本政府上周公布的数据显示，7月工业生产接近持平，库存增长，因企业误判政府上调消费税后的内需力道。
日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击家庭支出，让人越发担心4月增税造成的冲击要甚于预期。
尽管随着消费税上调影响消退，以及消费者再度开始购物，今年下半年经济可能回升，但国内生产总值(GDP)的大幅回落及出口前景的不确定性,令人对经济复苏的力道存疑。(完)
(编译 许娜/于春红; 审校 郑茵)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)