日本数据：日本8月制造业PMI终值为52.2，低于初值的52.4

该指数连续第三个月处于50荣枯分水岭上方，且为3月以来最快增速。

日本政府上周公布的数据显示，7月工业生产接近持平，库存增长，因企业误判政府上调消费税后的内需力道。

日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击家庭支出，让人越发担心4月增税造成的冲击要甚于预期。

尽管随着消费税上调影响消退，以及消费者再度开始购物，今年下半年经济可能回升，但国内生产总值(GDP)的大幅回落及出口前景的不确定性,令人对经济复苏的力道存疑。(完)