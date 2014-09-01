韩国数据：8月制造业PMI结束萎缩势头略有扩张，但出口订单疲弱

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
8月是该指数4月以来首次高于50的荣枯分水岭。
但Markit数据显示，8月经季节调整后的新出口订单分项指数从7月的49.9降至49.4，触及2014年5月以来最低。
新出口订单分项指数连续第五个月低于50荣枯分水岭，令强劲的整体指数有些黯淡失色，因韩国经济成长高度依赖出口。
过去几天韩国公布的一连串数据显示，国内需求正在复苏轨道上。
但政府官员及一些分析师对该国整体经济前景较没那么乐观，因出口疲弱，而且全球许多地区经济复苏的不确定性正在升高。(完)
(编译 徐文焰/于春红; 审校)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)