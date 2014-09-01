韩国数据：8月制造业PMI结束萎缩势头略有扩张，但出口订单疲弱

8月是该指数4月以来首次高于50的荣枯分水岭。

但Markit数据显示，8月经季节调整后的新出口订单分项指数从7月的49.9降至49.4，触及2014年5月以来最低。

新出口订单分项指数连续第五个月低于50荣枯分水岭，令强劲的整体指数有些黯淡失色，因韩国经济成长高度依赖出口。

过去几天韩国公布的一连串数据显示，国内需求正在复苏轨道上。

但政府官员及一些分析师对该国整体经济前景较没那么乐观，因出口疲弱，而且全球许多地区经济复苏的不确定性正在升高。(完)