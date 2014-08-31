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市场报道 | 2014年 9月 1日 星期一 07:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月1日当周

9月1日(一)

暂无重要经济数据

9月2日(二)

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.0

1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +1.0% -1.8%

1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 44.5

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 56.9 57.1

就业分项指数 58.4 58.2

新订单分项指数 -- 63.4

9月3日(三)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 8月 1,660 1,648

1100 美国抵押贷款市场指数 8月29日当周 -- 352.0

再融资指数 -- 1,396.2

1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- 644.4

1400 美国工厂订单(较上月) 7月 +11.0% +1.1%

耐久财订单(较上月) 7月修正值 -- +22.6%

扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.8%

扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +24.9%

扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- -0.5%

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

9月4日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 8月 -- 4.6887

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加22.0 增加21.8

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差422 逆差415

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月30日当周 30 29.8

四周均值(万人) -- 30.0

续请失业金人数(万人) 8月23日当周 251 252.7

1230 美国非农生产率环比年率 第二季 +2.5% +2.5%

劳工成本 +0.6% +0.6%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 顺差12 顺差18.6

出口(亿加元) 449.5 452.0

进口(亿加元) 439.5 433.4

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 60.6

服务业PMI -- 58.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 8月 57.6 58.7

企业活动指数 61.4 62.4

就业指数 -- 56.0

新订单指数 -- 64.9

价格指数 -- 60.9

9月5日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加22 增加20.9

民间就业岗位(万个) 增加20.6 增加19.8

制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加2.8

政府就业岗位(万个) -- 增加1.1

失业率 6.1% 6.2%

平均时薪 +0.2% 持平

平均每周工时 34.5 34.5

1230 加拿大就业变动(万人) 8月 增加1.0 增加4.17

失业率 7.0% 7.0%

就业参与率 66.10% 66.10%

1230 加拿大劳动生产率 第二季 +1.6% -0.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.4

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 55.2 54.1

9月8日当周

9月8日(一)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- 13.5%

1400 美国就业趋势指数 8月 -- 120.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加172 增加172.6(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾

(整理 王兴亚；审校 白云)
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