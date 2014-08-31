美国与加拿大经济指标预测--9月1日-9月8日****

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月1日当周
9月1日(一)
暂无重要经济数据
9月2日(二)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.0
1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +1.0% -1.8%
1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 44.5
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 56.9 57.1
就业分项指数 58.4 58.2
新订单分项指数 -- 63.4
9月3日(三)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 8月 1,660 1,648
1100 美国抵押贷款市场指数 8月29日当周 -- 352.0
再融资指数 -- 1,396.2
1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- 644.4
1400 美国工厂订单(较上月) 7月 +11.0% +1.1%
耐久财订单(较上月) 7月修正值 -- +22.6%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.8%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +24.9%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- -0.5%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
9月4日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 8月 -- 4.6887
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加22.0 增加21.8
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差422 逆差415
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月30日当周 30 29.8
四周均值(万人) -- 30.0
续请失业金人数(万人) 8月23日当周 251 252.7
1230 美国非农生产率环比年率 第二季 +2.5% +2.5%
劳工成本 +0.6% +0.6%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 顺差12 顺差18.6
出口(亿加元) 449.5 452.0
进口(亿加元) 439.5 433.4
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 60.6
服务业PMI -- 58.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 8月 57.6 58.7
企业活动指数 61.4 62.4
就业指数 -- 56.0
新订单指数 -- 64.9
价格指数 -- 60.9
9月5日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加22 增加20.9
民间就业岗位(万个) 增加20.6 增加19.8
制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加1.1
失业率 6.1% 6.2%
平均时薪 +0.2% 持平
平均每周工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业变动(万人) 8月 增加1.0 增加4.17
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 加拿大劳动生产率 第二季 +1.6% -0.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.4
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 55.2 54.1
9月8日当周
9月8日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- 13.5%
1400 美国就业趋势指数 8月 -- 120.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加172 增加172.6(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王兴亚；审校 白云)
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