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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 07:28 BJT

****澳新经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月1日当周
    
    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              8月             --       50.7
    
    9月1日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                              8月             --      +0.2%
    0130 澳洲企业库存                                 第二季          +0.2%     -1.7%
    0130 澳洲企业总获利                               第二季          -1.8%     +3.1%
             企业税前获利                             第二季            --      +3.0%
    
    9月2日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                   7月           +1.5%     -5.0%
             民间住房建筑许可                                           --      -2.2%
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                       第二季        逆差140    逆差57
                 净出口贡献比例                                      -0.70%      1.4%
    0430 澳洲央行利率决定                               9月            2.5%      2.5%
    
    9月2日-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                              8月             --      49.30
    
    9月3日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季         +0.4%     +1.1%
                              (较上年同期)                            +3.0%     +3.5%
             最终消费支出                                                       +0.5%
    
    9月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                           7月           +0.4%     +0.6%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                 7月        逆差1.51 逆差16.83
                 商品和服务进口                                         --      -1.0%
                 商品和服务出口                                         --       持平
    
    9月4日-5日
    2330 澳洲AIG建筑指数                                8月             --         53
    
    9月5日(五)
    暂无重要数据公布
    
    9月8日当周
    
    9月7日(日)
    2245 新西兰制造业销售                             第二季            --       +0.5%
    
    9月8日(一)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   8月             --        持平
                             (较上年同期)                               --       +5.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                            8月             --       -2.8%
                网络招聘广告                                            --       +0.4%(完)
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