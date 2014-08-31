澳新经济指标预测--9月1日-9月8日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 50.7 9月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 8月 -- +0.2% 0130 澳洲企业库存 第二季 +0.2% -1.7% 0130 澳洲企业总获利 第二季 -1.8% +3.1% 企业税前获利 第二季 -- +3.0% 9月2日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 +1.5% -5.0% 民间住房建筑许可 -- -2.2% 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 逆差140 逆差57 净出口贡献比例 -0.70% 1.4% 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 9月2日-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 49.30 9月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +1.1% (较上年同期) +3.0% +3.5% 最终消费支出 +0.5% 9月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差1.51 逆差16.83 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- 持平 9月4日-5日 2330 澳洲AIG建筑指数 8月 -- 53 9月5日(五) 暂无重要数据公布 9月8日当周 9月7日(日) 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.5% 9月8日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -2.8% 网络招聘广告 -- +0.4%(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。