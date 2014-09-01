《综述》普京要求就乌东部的“国家地位”举行会谈，叛军炮击乌政府军舰

**互换被俘士兵**

双方隔夜在前线相互交换被俘士兵，展现出缓解紧张局势的罕见姿态，但基辅和莫斯科对各自军队如何进入对方领土给出了截然相反的陈述。俄罗斯一指挥官称，人数不明的一群俄罗斯伞兵与63名乌克兰士兵进行了交换。基辅表示，俄方士兵人数为九人。

基辅及其欧洲和美国盟友表示，叛军新的攻势得到逾1,000名俄罗斯士兵的支援，后者公开参战支持叛乱分子。而叛军自称，数千名俄罗斯士兵在“休假期间”代表自己参战。

路透记者此前在俄罗斯距离边境线附近看到，带有战斗归来痕迹的俄方军队，标识已经摘掉或擦去。

尽管存在很多证据，但莫斯科否认其军队在乌克兰参战，称一小群士兵误越了边境线。俄军少将Alexei Ragozin称，经过“非常艰难的”谈判后，被俘伞兵被交还了回来。