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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 07:28 BJT

表格：新西兰第二季贸易条件仍处于40年高位，为纪录第二高点

路透惠灵顿9月1日 - 新西兰周一公布官方数据显示，第二季贸易条件仍处于40年高点，因新西兰元汇率较高，导致进口物价跌幅略高于出口物价，同时出口量创下六年来最大跌幅。

第二季贸易条件上升0.3%，齐平1973年9月当季以来最高，为连续第七季增长，而且是纪录第二高位。

新西兰元贸易加权指数 第二季累计涨1.9%。

在奶制品和林业产品的带动下，出口物价下降2%。进口物价下跌2.3%，因石油和机械价格下滑。

出口量下降5.3%，创2008年3月以来最大单季跌幅，因奶制品、原木及肉制品出口量下挫。进口量则增加3.6%，受机械和卡车等资本财带动。

路透调查显示，分析师原预期新西兰第二季贸易条件下降2.3%，出口和进口物价分别下滑3.8%和1.2%，出口量下挫3.5%。

旅游和观光等服务贸易条件下降1.7%，因出口物价下跌而进口物价上涨。

数据如下(较上季的百分比变动)：

第二季 第一季 13年第二季

贸易条件 +0.3 +1.8 +4.7

出口物价指数 -2.0 +0.8 +3.1

进口物价指数 -2.3 -1.0 -1.5

注：第三季贸易条件数据将于12月1日公布。 (完)
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