表格：新西兰第二季贸易条件仍处于40年高位，为纪录第二高点

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透惠灵顿9月1日 - 新西兰周一公布官方数据显示，第二季贸易条件仍处于40年高点，因新西兰元汇率较高，导致进口物价跌幅略高于出口物价，同时出口量创下六年来最大跌幅。
第二季贸易条件上升0.3%，齐平1973年9月当季以来最高，为连续第七季增长，而且是纪录第二高位。
新西兰元贸易加权指数 第二季累计涨1.9%。
在奶制品和林业产品的带动下，出口物价下降2%。进口物价下跌2.3%，因石油和机械价格下滑。
出口量下降5.3%，创2008年3月以来最大单季跌幅，因奶制品、原木及肉制品出口量下挫。进口量则增加3.6%，受机械和卡车等资本财带动。
路透调查显示，分析师原预期新西兰第二季贸易条件下降2.3%，出口和进口物价分别下滑3.8%和1.2%，出口量下挫3.5%。
旅游和观光等服务贸易条件下降1.7%，因出口物价下跌而进口物价上涨。
数据如下(较上季的百分比变动)：
第二季 第一季 13年第二季
贸易条件 +0.3 +1.8 +4.7
出口物价指数 -2.0 +0.8 +3.1
进口物价指数 -2.3 -1.0 -1.5
注：第三季贸易条件数据将于12月1日公布。 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。