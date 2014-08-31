欧洲经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 9月1日(一) 0600 德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季) 第二季 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 53.3 54.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 50.8 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 8月 46.5 46.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 52.0 52.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 50.8 50.8 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加55 增加4.18 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20 增加20.8 抵押贷款批准件数(千件) 66.6 67.196 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 55 55.4 9月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +1.4% 三个月房价指数(较上年同期) 9.9% +10.2% 9月2日(二) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.0% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 61.4 62.4 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -1.1% -0.8% 9月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 52.0 52.8 0750 法国Markit服务业PMI 8月 51.1 51.1 综合PMI -- 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 56.4 56.4 综合PMI -- 54.9 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 53.5 53.5 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 58.5 59.1 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +2.4% 9月4日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.1% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 +1.5% -3.2% 1100 英国央行利率决定 9月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1145 欧洲央行再融资利率 9月 0.15% 0.15% 存款利率 负0.1% 负0.1% 9月5日(五) 0600 德国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 0645 法国消费者信心指数 8月 85 86 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- +4.3% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 9月8日当周 9月8日(一) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 8月 -- 2.9% (经季节调整) -- 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 7月 -- +0.9% 进口(较上月) -- +4.5% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差162 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.4% (较上年同期) -- 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 2.7 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.3%(完)