中国证券：上半年公司业绩增速剔除金融业和“两桶油”后有所回落--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国沪深两市上市公司半年报业绩披露已收官，上海证券报周一报导指出，今年上半年2,558家上市公司整体净利润同比增长9.47%，增速较一季度有所回升。但剔除金融类公司和中国石化 、中国石油 “两桶油”后，增速有所回落。
据上证报资讯统计，上市公司一、二季度业绩同比增速均不及去年同期水平。2,558家上市公司今年1至6月合计营业收入同比增5.83%；净利润同比增9.47%；较一季度略有好转。不过剔除金融板块和中国石化、中国石油后，上市公司业绩的实际增速下降为6.46%，低于一季度8.64%的增速。
报导同时指出，今年上半年净利润同比增长9.47%，同比增速较去年逊色不少。就单个季度来看，今年一、二季度单季净利增速8.08%、11.4%，也分别低于去年一、二季度的10%、13.6%。
尽管2013年的增速包含了2012年基数相对较低的因素，但2014年上半年连续两个季度呈现的增速放缓趋势，显然也符合目前整体增速“换挡”的宏观经济环境。
数据显示，盈亏比例方面，2,558家公司中有2,193家盈利、365家亏损，亏损面比例14.27%，高于上年同期的13.45%。盈利公司中，1,285家盈利同比增长，占比58.6%。
每股指标方面，上市公司上半年平均每股收益为0.3014元，较上年同期提升3.46%；每股净资产为4.4元，同比去年的4.13元提升6.65%。不过，整体净资产收益率为6.85%，同比下滑约0.2个百分点。毛利率方面，非金融类公司可比毛利率18.26%，较上年提升0.53个百分点。
行业方面，申万28个行业大类中，上半年有20个行业的整体业绩实现同比提升。其中，建材、通信两个行业增幅在40%以上；家电、传媒、非银金融3个行业增幅在20%至30%的水平；公用事业、生物医药、电气设备、银行等11个行业增幅则在10%至20%的范围。
而钢铁、有色金属两个行业上半年业绩降幅分别为45.8%和42.4%；商业贸易、采掘业、机械设备等也表现不佳，尤其是房地产行业，在经历多个报告期整体业绩增长后，2014年上半年出现了6%的下滑。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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