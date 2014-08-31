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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 07:56 BJT

《全球汇市》乌克兰情势恶化打压欧元创下一年新低，美元走强

* 欧元兑美元跌至一年新低

* 欧盟威胁对俄罗斯实施新的贸易制裁

* 瑞士央行总裁称准备进行干预以守卫汇率上限

* 美国周一适逢假期，料抑制整体市场交投

路透悉尼9月1日 - 欧元周一亚洲盘初下滑至一年新低，因乌克兰局势恶化，不过美国周一适逢假期以及本周稍晚主要央行公布决议，将可能使得投资者离场观望。

欧元兑美元 最低跌到1.3127美元，触及2013年9月初以来最低位，上周五纽约尾盘约报1.3140。欧元/美元最新报1.3131。
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