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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 08:14 BJT

《全球汇市》乌克兰情势恶化打压欧元创下一年新低，美元走强

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3127 1.3132 -0.04 -4.50 1.3745

美元/日圆 104.16 104.05 +0.11 -1.08 105.30

欧元/日圆 136.73 136.64 +0.07 -5.53 144.73

美元/瑞郎 0.9188 0.9182 +0.07 +2.91 0.8928

英镑/美元 1.6589 1.6597 -0.05 +0.20 1.6556

美元/加元 1.0874 1.0875 -0.01 +2.39 1.0620

澳元/美元 0.9328 0.9333 -0.05 +4.66 0.8913

新西兰元/美元 0.8350 0.8359 -0.11 +1.75 0.8206

澳元/日圆 97.160 97.110 +0.05 +3.53 93.850

新西兰元/日圆 86.970 86.980 -0.01 +0.65 86.410

英镑/日圆 172.79 172.69 +0.06 -0.88 174.33

澳元/新西兰元 1.1163 1.1155 +0.07 +2.90 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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