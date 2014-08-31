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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 07:56 BJT

《香港报摘》--经济日报9月1日

* 头版头条：

--全国人大常委会通过2017年普选特首5点原则，包括出闸门槛要过半数，提名委员会按现行选举委员会人数、构成及产生办法等。立法会泛民派议员表明将否决方案。

* 其他：

--电子商贸步步进逼传统百货，中国百货店营运商--金鹰商贸 新任行政总裁苏凯称，公司今年投资12亿元人民币为两旧店转型及开设4-5家新店，以全渠道模式扩展销售。

--俄铝 管理层称，集团享有能源成本优势，以现水平铝价估算，下半年EBITDA现金经营溢利料超越6亿美元。上半年经调整EBITDA按年减少6.4%至3.93亿美元。

--滙源果汁 公布，今年上半年盈利2,049万元人民币，按年大减82%，每股盈利0.008元，不派中期息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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