《独家新闻》挪威邮轮接近以30亿美元收购Prestige Cruises--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透8月31日 - 知情人士表示，全球第三大游轮运营商挪威邮轮(NCL) 正进行深入磋商，打算以约30亿美元收购同业Prestige Cruises International。
如果能够达成交易，挪威邮轮将获得Prestige Cruises的豪华邮轮船只及富裕客户。目前该公司正与皇家加勒比油轮公司(Royal Caribbean Cruises) 及Carnival 展开竞争。挪威邮轮市值为68亿美元。
消息人士周日表示，最早将于本周公布协议，但提醒称，磋商仍有可能破裂。私募股权投资公司Apollo Global Management 既是Prestige Cruises的所有者，也拥有挪威邮轮的20%股权。
由于磋商没有公开，消息人士要求匿名。挪威邮轮和Prestige Cruises的代表没有回复置评要求，同时Apollo发言人拒绝评论。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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