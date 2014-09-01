《中国报摘》--中国证券报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条:
--中国证监会副主席庄心一表示，应强化市场对积极履行社会责任企业的支持，相关各方要支持帮助上市公司不断细化、完善社会责任报告编制，改进企业社会责任报告的披露效果，同时希望上市公司将社会责任融入企业的发展战略。
* 其他:
--上交所消息，8月30-31日，上交所组织全市场已提出申请的会员单位进行沪港通全网测试，主要内容为港股通的交易申报、成交返回、行情等业务，共有94家会员参与。上交所还将在9月中旬组织针对系统性能及切换的全网测试。
--同花顺iFinD统计，2,537家A股上市公司上半年合计实现归属于母公司所有者的净利润12,662.46亿元，同比增长10.13%。其中，创业板公司上半年合计实现盈利同比增长15%。
--全国人大财经委副主任委员彭森在论坛上表示，京津冀协同发展要坚持改革试点先行，可开展新型城镇化和中小城市综合改革的试点,重点推进北京非首都核心功能的向外疏解，开展中小城市综合改革试点。
--中国中冶601618.SS> 董事会秘书康承业介绍，公司正在加快推进混合所有制改革，包括以“大项目和小公司先行”为原则，鼓励科技服务型子公司推广员工持股等措施。
--全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议“2014中国国际石墨烯创新大会”将于2014年9月1-3日召开，分析人士指出，未来一旦石墨烯顺利实现产业化，相关公司的石墨烯研究成果有望快速转化为公司业绩，在产业竞争格局中占据有利地位。
--国内首单基差贸易落地，8月29日，旭阳集团与永安资本管理有限公司签订国内首单焦炭基差贸易合同，标志着焦炭期货在发挥定价功能和创新经营模式方面又迈出实质性的一步。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。