《中国报摘》--中国证券报9月1日

* 头版头条:

--中国证监会副主席庄心一表示，应强化市场对积极履行社会责任企业的支持，相关各方要支持帮助上市公司不断细化、完善社会责任报告编制，改进企业社会责任报告的披露效果，同时希望上市公司将社会责任融入企业的发展战略。

* 其他:

--上交所消息，8月30-31日，上交所组织全市场已提出申请的会员单位进行沪港通全网测试，主要内容为港股通的交易申报、成交返回、行情等业务，共有94家会员参与。上交所还将在9月中旬组织针对系统性能及切换的全网测试。

--同花顺iFinD统计，2,537家A股上市公司上半年合计实现归属于母公司所有者的净利润12,662.46亿元，同比增长10.13%。其中，创业板公司上半年合计实现盈利同比增长15%。

--全国人大财经委副主任委员彭森在论坛上表示，京津冀协同发展要坚持改革试点先行，可开展新型城镇化和中小城市综合改革的试点,重点推进北京非首都核心功能的向外疏解，开展中小城市综合改革试点。

--中国中冶601618.SS> 董事会秘书康承业介绍，公司正在加快推进混合所有制改革，包括以“大项目和小公司先行”为原则，鼓励科技服务型子公司推广员工持股等措施。

--全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议“2014中国国际石墨烯创新大会”将于2014年9月1-3日召开，分析人士指出，未来一旦石墨烯顺利实现产业化，相关公司的石墨烯研究成果有望快速转化为公司业绩，在产业竞争格局中占据有利地位。