《香港报摘》--信报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条：
--全国人大常委会正式为香港普选特首办法“落闸”。25名立法会议员联署表明将否决政改方案，“占领中环”发起人戴耀廷形容是香港民主运动最黑暗一天。
* 其他：
--天合化工 首席财务官李驹表示，公司正积极拓展海外市场，预计3-5年内润滑油添加剂业务的海外销售比重将由目前12%增至40%。
--华电福新能源 副总裁兼董事会秘书刘雷表示，预计福清核电1号机组于今年底投产发电，将成为公司的重要盈利来源。
--内地传出，农行 董事长蒋超良获提名为吉林省省长候选人。
--市场消息透露，有5家企业计划于本月内展开招股程序，测试市场水温，合共集资近100亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。