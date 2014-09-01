版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 08:11 BJT

《香港报摘》--信报9月1日

* 头版头条：

--全国人大常委会正式为香港普选特首办法“落闸”。25名立法会议员联署表明将否决政改方案，“占领中环”发起人戴耀廷形容是香港民主运动最黑暗一天。

* 其他：

--天合化工 首席财务官李驹表示，公司正积极拓展海外市场，预计3-5年内润滑油添加剂业务的海外销售比重将由目前12%增至40%。

--华电福新能源 副总裁兼董事会秘书刘雷表示，预计福清核电1号机组于今年底投产发电，将成为公司的重要盈利来源。

--内地传出，农行 董事长蒋超良获提名为吉林省省长候选人。

--市场消息透露，有5家企业计划于本月内展开招股程序，测试市场水温，合共集资近100亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐