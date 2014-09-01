《香港重要政经日程》--9月1日-9月5日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
================== 今日重要政经消息=================
9月1日（周一）
--11:00 彩星玩具 中期业绩记者会。
--11:00 汇源果汁 中期业绩记者会。
--14:30 心连心化肥 中期业绩记者会。
*--14:30 中国石化上海石化 中期业绩记者会。
*--15:00 华电国际 中期业绩记者会。
--16:30 建设银行 中期业绩记者会。
*--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月2日（周二）
--15:45 霸菱资产第四季市场展望记者会。
--16:30 顺风光电 中期业绩记者会。
9月3日（周三）
-- 数码通 公布全年业绩。
-- 汇丰公布8月份PMI。
9月4日（周四）
--11:00 标准普尔中国房地产风险记者会。
9月5日（周五）
-- 公布8月份外汇储备资产数字。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。