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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 08:17 BJT

《香港重要政经日程》--9月1日-9月5日

================== 今日重要政经消息=================

9月1日（周一）

--11:00 彩星玩具 中期业绩记者会。

--11:00 汇源果汁 中期业绩记者会。

--14:30 心连心化肥 中期业绩记者会。

*--14:30 中国石化上海石化 中期业绩记者会。

*--15:00 华电国际 中期业绩记者会。

--16:30 建设银行 中期业绩记者会。

*--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月2日（周二）

--15:45 霸菱资产第四季市场展望记者会。

--16:30 顺风光电 中期业绩记者会。

9月3日（周三）

-- 数码通 公布全年业绩。

-- 汇丰公布8月份PMI。

9月4日（周四）

--11:00 标准普尔中国房地产风险记者会。

9月5日（周五）

-- 公布8月份外汇储备资产数字。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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