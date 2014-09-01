瑞士央行：总裁称准备干预汇市扞卫瑞郎汇率上限--报导

路透苏黎世8月31日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对一家报纸表示，瑞士央行时刻准备干预外汇市场扞卫瑞郎汇率上限，并可能采取进一步措施来确保物价稳定。

瑞郎兑欧元最近几周走强，升向瑞士央行设定的1.20瑞郎的上限，主要因为市场猜测欧洲央行可能进一步放宽货币政策以刺激经济成长。

“瑞郎仍被高估。执行1.20瑞郎的汇率限制，是确保瑞士货币条件适当的关键，”乔丹接受报纸NZZ am Sonntag采访时称。他并表示，瑞郎升值或将引发通缩风险。

“我们继续时刻准备着在必要时通过无限量购买(扞卫汇率上限)，”乔丹说。

他表示，瑞士央行过去两年没有干预外汇市场来扞卫汇率上限。

当被问及瑞士央行是否可能考虑上调欧元/瑞郎汇率下限至1.25瑞郎时，他说，“我们不是在微调货币政策，但不会排除采取有助于在中期内确保物价稳定的任何措施的可能性。”