瑞士央行：总裁称准备干预汇市扞卫瑞郎汇率上限--报导

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透苏黎世8月31日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对一家报纸表示，瑞士央行时刻准备干预外汇市场扞卫瑞郎汇率上限，并可能采取进一步措施来确保物价稳定。
瑞郎兑欧元最近几周走强，升向瑞士央行设定的1.20瑞郎的上限，主要因为市场猜测欧洲央行可能进一步放宽货币政策以刺激经济成长。
“瑞郎仍被高估。执行1.20瑞郎的汇率限制，是确保瑞士货币条件适当的关键，”乔丹接受报纸NZZ am Sonntag采访时称。他并表示，瑞郎升值或将引发通缩风险。
“我们继续时刻准备着在必要时通过无限量购买(扞卫汇率上限)，”乔丹说。
他表示，瑞士央行过去两年没有干预外汇市场来扞卫汇率上限。
当被问及瑞士央行是否可能考虑上调欧元/瑞郎汇率下限至1.25瑞郎时，他说，“我们不是在微调货币政策，但不会排除采取有助于在中期内确保物价稳定的任何措施的可能性。”
乔丹称，瑞士经济面临着愈发严重的宏观经济和地缘政治风险，或将导致央行在9月会议下调经济展望。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)