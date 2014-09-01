《全球主要国家债券发行预告》--9月1日-9月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/1 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/2 日本 标售10年期公债 9/3 德国 50亿欧元 标售五年期联邦债券 9/3 日本 标售三个月期贴现国库券 9/4 0950 法国 标售长期政府债券(OAT) 9/4 西班牙 标售债券 9/5 日本 提高流动性标售 9/8 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/8 日本 标售六个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 张若琪 审校 戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。