《新兴市场重要经济事件预告》--9月1日-9月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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9月1日(一)
斯洛文尼亚卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。发言人包括：斯洛文尼亚外长Karl Erjavec、该国总统Borut Pahor、中国前外长李肇星、捷克第一副外长Petr Drulak、斯洛伐克副总理Miroslav Lajcak、斯洛文尼亚国防部长Roman Jakic、马其顿外长Nikola Poposki、塞尔维亚外长Ivica Dacic、欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti以及欧洲投资银行总裁Werner Hoyer。
圣地亚哥--智利央行公布8月货币政策会议记录(1230)。
9月2日(二)
以色列希伯来--以色列央行总裁Karnit Flug及该国财长Yair Lapid在经济会议上发表讲话。
马德里--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至9月3日)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至9月3日)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议。
9月3日(三)
苏黎士--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。
9月4日(四)
布达佩斯--为期三天的经济学者年会(至9月6日)。发言者包括：匈牙利经济部长Mihaly Varga，以及匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy。
伦敦--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。
9月5日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
9月8日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。