《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*工商时报：
--数字科技抵触电子票证条例遭检调起诉，究竟是科技创新或违法吸金，引起广泛讨论。政委蔡玉玲、科技部长张善政昨日异口同声表示，应加快第三方支付专法立法脚步，拚年底前上路，让业者经营型态范畴更明朗化，避免触法。
--兆丰金 9月即将启动台企银 释股，相关人士透露，已有台企银主要民股与寿险公司积极布局，由于台企银明年6月将改选，财政部已作好准备，必要时将指示公股行库及协调政府四大基金，参加兆丰金对台企银的股权标售。
--统计至今年7月底的最新数据，投信整体全权委托规模达9,903亿台币，较去年底成长5%，距破兆(万亿)台币仅一步之遥，业者指出，第3季有机会达成；至于投信基金规模较去年底成长8%达2.12兆台币，个别公司总体规模排名由国泰、元大宝来稳坐第一、二名。
*经济日报：
--员工分红配股课税确定达成缓征共识，将采〞五限〞原则。财政部同意采〞个人帐户管理制〞，准许总经理及以下层级员工，每人每年获配分红股票金额在300万台币以下的部分，五年内可以暂缓课征所得税。
--上海掀起〞台商投资热潮〞，根据上海市台湾事务办公室最新统计数据显示，今年上半年上海吸引台资16.4亿美元(约492亿台币)，创下新高，相较去年同期的9.65亿美元，增加近七成。
--立法院新会期可望于下周开议，行政院已排定58个优先法案，除了本会期最重要的明年度中央政府总预算案外，还包括卷土重来的两岸服贸协议、两岸协议监督条例与自由经济示范区特别条例，及被外界视为大选年利多的〞中小企业你加薪、我减税〞条款。
--金管会将利用年底两岸金融三会召开机会，向大陆争取金融与两岸服贸协议脱钩，金管会初步盘点可争取脱钩项目，包括大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)来台投资、台资企业定义、设立村镇银行及RQFII(人民币合格境外机构投资者)上路等四项。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。