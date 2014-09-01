《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月1日

*工商时报：

--数字科技抵触电子票证条例遭检调起诉，究竟是科技创新或违法吸金，引起广泛讨论。政委蔡玉玲、科技部长张善政昨日异口同声表示，应加快第三方支付专法立法脚步，拚年底前上路，让业者经营型态范畴更明朗化，避免触法。

--兆丰金 9月即将启动台企银 释股，相关人士透露，已有台企银主要民股与寿险公司积极布局，由于台企银明年6月将改选，财政部已作好准备，必要时将指示公股行库及协调政府四大基金，参加兆丰金对台企银的股权标售。

--统计至今年7月底的最新数据，投信整体全权委托规模达9,903亿台币，较去年底成长5%，距破兆(万亿)台币仅一步之遥，业者指出，第3季有机会达成；至于投信基金规模较去年底成长8%达2.12兆台币，个别公司总体规模排名由国泰、元大宝来稳坐第一、二名。

*经济日报：

--员工分红配股课税确定达成缓征共识，将采〞五限〞原则。财政部同意采〞个人帐户管理制〞，准许总经理及以下层级员工，每人每年获配分红股票金额在300万台币以下的部分，五年内可以暂缓课征所得税。

--上海掀起〞台商投资热潮〞，根据上海市台湾事务办公室最新统计数据显示，今年上半年上海吸引台资16.4亿美元(约492亿台币)，创下新高，相较去年同期的9.65亿美元，增加近七成。

--立法院新会期可望于下周开议，行政院已排定58个优先法案，除了本会期最重要的明年度中央政府总预算案外，还包括卷土重来的两岸服贸协议、两岸协议监督条例与自由经济示范区特别条例，及被外界视为大选年利多的〞中小企业你加薪、我减税〞条款。

--金管会将利用年底两岸金融三会召开机会，向大陆争取金融与两岸服贸协议脱钩，金管会初步盘点可争取脱钩项目，包括大陆银行业QDII(合格境内机构投资者)来台投资、台资企业定义、设立村镇银行及RQFII(人民币合格境外机构投资者)上路等四项。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。