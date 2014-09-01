《独家新闻》英特尔聘用高通高管以强化移动产品业务

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透旧金山8月29日 - 英特尔 已从对手高通 延揽一位高级主管Amir Faintuch，以加强移动及互联网连接产品业务。
英特尔的企业文化素以独善其身闻名，它从主要竞争对手挖角高层实属罕见，这也反映出英特尔力求改善其困境中的移动业务。
Faintuch原在高通创锐讯（Qualcomm Atheros）担任总裁，负责网络及互联业务。英特尔发言人Chuck Mulloy周五说，Faintuch将在英特尔平台工程集团（Platform Engineering Group）担任高级副总裁兼联席总经理。
Mulloy对路透说，Faintuch除了拥有强大的网络技术，还将为英特尔带来丰富的系统单晶片(SOC)设计经验。SOC整合了调制解调器、Wi-Fi和记忆等功能。
英特尔虽在研发笔电及桌上型电脑处理器领先群雄，但较缺乏设计SOC的经验，而SOC现正广泛应用在智能手机和平板电脑。
“我们想加快在SOC的成功，并透过让设计和产品规划蓝图齐头并进来达成，”Mulloy说。“我们已有不错的进展，但还有很多地方要做，Amir拥有广泛的管理经验以及优秀的资历。”
高通发言人除证实Faintuch的离职之外，其余不愿置评。
聘用Faintuch是英特尔欲强化其移动装置业务的最新动作，英特尔在这个领域落后高通。
英特尔执行长克兰尼克自从2013年上任之后，就做出多项重大变革以因应PC销售下滑的逆境，包括开放英特尔最先进工厂给其他愿意支付费用的晶片制造商使用。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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