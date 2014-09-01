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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 08:47 BJT

《台湾重要政经日程》--9月1日

===================今日重要政经消息=============================

9/1(一)

--08:00 第八届第六会期立法委员报到。

--10:00 中经院举办2014年8月台湾采购经理人指数(PMI)发布记者会。

--10:00 汇丰台湾采购经理人指数(PMI)发布。

--12:00 中华信评举办台湾前50大企业债信趋势发展研讨会。

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9/5(五)

--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。

--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/9(二)

--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。

9/22(一)

--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。

9/25(四)

-- 央行召开第三季全体理监事会议。

--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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