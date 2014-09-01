英国经济：因外销订单下滑，制造业增长降温--EEF调查

路透9月1日 - 英国主要的制造业贸易协会EEF周一下调2014年成长预估，此前该会会员指称外销订单出现2013年初以来首度下滑。

EEF协会对会员的季度调查显示，过去三个月来产出及新业务成长减缓，该会并将2014年制造业产出预估增幅自3.5%下调至3.3%。

但这仍将为该行业自2010年以来最大的扩张幅度，当年产出反弹4.2%，而2009年时则暴跌逾10%。

但该会调降预估，则进一步显示英国经济在今年下半年可能失去一些增长动能。

EEF表示，在欧元区经济停滞，英镑强劲，及政治面风险升高之际，目前需求面充斥更多的不确定性，但整体前景仍属正面。

“我们见到制造业者持续招募技术工人，扩大来年的投资计画，这正是英国经济仍需要的均衡成长，”EEF首席分析师Lee Hopley表示。

“然而，国外经济滑坡的风险明显升高，这可能使得未来经济持续强劲成长(尤其是外销更加畅旺)面临更大的挑战。”

英国制造业采购经理人指数将于0830 GMT时出炉，路透调查分析预估8月指数增长将较上月略微放缓。

EEF是在7月30日至8月20日期间进行这项调查，有298家企业予以回覆。(完)