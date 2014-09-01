英国经济：因外销订单下滑，制造业增长降温--EEF调查

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透9月1日 - 英国主要的制造业贸易协会EEF周一下调2014年成长预估，此前该会会员指称外销订单出现2013年初以来首度下滑。
EEF协会对会员的季度调查显示，过去三个月来产出及新业务成长减缓，该会并将2014年制造业产出预估增幅自3.5%下调至3.3%。
但这仍将为该行业自2010年以来最大的扩张幅度，当年产出反弹4.2%，而2009年时则暴跌逾10%。
但该会调降预估，则进一步显示英国经济在今年下半年可能失去一些增长动能。
EEF表示，在欧元区经济停滞，英镑强劲，及政治面风险升高之际，目前需求面充斥更多的不确定性，但整体前景仍属正面。
“我们见到制造业者持续招募技术工人，扩大来年的投资计画，这正是英国经济仍需要的均衡成长，”EEF首席分析师Lee Hopley表示。
“然而，国外经济滑坡的风险明显升高，这可能使得未来经济持续强劲成长(尤其是外销更加畅旺)面临更大的挑战。”
英国制造业采购经理人指数将于0830 GMT时出炉，路透调查分析预估8月指数增长将较上月略微放缓。
EEF是在7月30日至8月20日期间进行这项调查，有298家企业予以回覆。(完)
(编译 龚芳; 审校 于春红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)