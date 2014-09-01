港报财经评论：愈低息愈非理性--信报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
愈低息愈非理性/习广思
经济数据疲弱，以及市场普遍预期欧洲央行（ECB）9月将推出重大货币刺激政策，刺激德、法等欧洲各国10年期国债息率屡创新低，德国10年期债息跌至0.89厘，创历史新低；法国10年期债息跌近1厘，意大利与西班牙10年期国债息率也双双跌至历史谷底。才两年多前的夏天，西班牙10年期国债息率升穿7.5厘都无人要，现在竟然跌近两厘都争住抢；本来这已经够疯狂，更疯狂的是国债负利率，芬兰、荷兰、比利时和奥地利两年期国债息率，上周都破天荒跌至负值。在欧洲央行6月亮出负利率此一秘密武器之后，市场对欧洲央行将推出的新招有更大期待，期望可令国债资产价格由不合理，变得非理性。
瑞银外汇分析报告认为，欧洲央行已经实施负利率，如果其宽松货币政策打压欧罗，令欧罗兑瑞郎突破1.2底线，瑞士央行必以其人之道还治其身，引入负利率。瑞典央行和挪威央行可能也要仿效瑞士央行，考虑引入一个汇率底线以应对物价稳定的威胁。有关瑞郎破1.2的冲击，上周毕老林所作分析值得多看一两次。瑞银又认为，捷克央行本月承诺，到2016年前都将扞衞欧罗兑捷克克朗下限，以应对捷克克朗的升值。花旗预计，以色列是下一个采取行动的国家，而其他深受货币升值困扰的国家还包括南韩、波兰和匈牙利等。
外汇市场是否将发生大事，本周拭目以待。过去两年不断有人担心债市泡沫，但泡沫却在忧虑之下愈吹愈大，上月投资者便因忧虑加息而抛售垃圾级别债券；然而，散户抛售，基金接货，机构投资者所看到的是另一回事。摩根大通资产管理全球定息投资首席投资主管Bob Michele忠告说，别因为投机级别的债券息率迈向史上最低水平，就视如洪水猛兽。“泡沫始终会来，美国的回报率是零，欧洲甚至是负值，手中的现金要闲置太久，才会重新投入购买一些债券。”管理3,800亿美元资产的Bob Michele言语间尽显无奈，但却是事实。联储局主席耶伦早前发表垃圾债券市场有泡沫的言论，但对市场的冲击十分短暂。(B02)
欧罗寻底，1.30不容失/苏子
受欧罗区最新公布的8月通胀率再次下跌影响，目前市场绝大部分参与者也相信，欧洲央行稍后将有极高机会采取更积极的欧洲式QE刺激措施，结果令欧罗汇价成为目前最被看淡的货币。上周五欧罗的走势跟随着市场悲观气氛，进一步跌破至上周三的1.3151低位，以及跌至20天保历加通道的1.3145底部支持以下收市。
由于上周五为8月份最后一个交易天，而欧罗兑美元于8月承接前一月的大弱势，再以阴烛低收，亦是连续第二个月在前年7月的1.2040美元低位向上延伸的上升支持线之下收市，这反映汇价在本月的走势将有甚高可能继续往下寻底。倘若今年1.3993美元高位的50%调整目标及1.30美元心理关口于本月中段前跌破，相信随后上述升幅的61.8%调整目标将面临严峻的考验。
留意欧罗一旦跌至此支持位，由于已跌破月线图保历加通道的1.2830美元底部支持，故相信汇价可能进一步跌破此目标，随后将继续下试上述升幅的76.4%调整目标。由于此目标与1.25美元心理关口相若，故可说是不容有失，因为一旦成功失守，将确认欧罗兑美元大势已去，其大方向势必是朝着1.20美元心理关口迈进。
欧罗区8月通胀率为0.3%，已下跌至2009年10月以来的最低水平，因此，欧罗区目前正面临可能陷入通缩的危机。由于持续下跌的物价，已肯定会危害欧罗区的消费支出，并且亦进一步增加政府、企业及家庭还债的难度，并出现所谓贱物斗穷人的惨况。因此，担心即使欧洲央行真的宣布采取更积极的欧洲式QE措施，亦未必可以成功扭转情况，却令欧罗汇价雪上加霜，导致欧罗兑美元最后连1.20美元心理关口亦告失守，创欧债危机爆发后的新低水平。
即使经济情况较佳的北欧经济亦出现通胀回落的情况，故欧洲央行稍后采取更积极的欧洲式QE措施，看来已是势在必行了，故持有欧罗兑美元短仓者，暂时不用急于获利平仓。(B08)
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