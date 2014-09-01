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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 09:10 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北9月1日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为2,117.7亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行1,077.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负119亿台币，至周日累计超额准备为负89亿台币、加计前期1%的超额准备为1,303亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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