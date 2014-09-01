中国财政：预算法修改解决了地方债怎么借、管、还三个问题--楼继伟

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国财政部部长楼继伟周末指出，这次预算法修正的一项重要内容，是规范了地方政府债务，解决了其债务“怎么借”、“怎么管”及“怎么还”三个问题。
楼继伟是在回答记者提问时，做出上述回答的。他表示，这次预算管理体制改革，规范地方政府债务，是预算法修正的一项重要内容。这次把规范地方政府债务管理，防范化解财政风险单独作为一个部分，凸显了这个问题的重要性。
“这次预算法中也规定了，要建立以责权发生制为基础的政府财务报告制度，政府的资产负债表要向社会公开，引入评级。”楼继伟称，“国务院还要制定一些具体的实施办法，总体上来说，是要把地方债纳入规范管理。”
楼继伟谈“怎么借”表示，建立通过发行地方政府债券的方式举债融资机制，赋予地方政府以适度的举债权，解决“怎么借”的问题。现在大家看到比较多的是地方政府融资平台。 他谈到“怎么管”时指出，对地方政府债务实施分类管理和规模控制，让地方政府的债务分类纳入预算管理，接受地方人大监督，还要接受上级行政和上级立法机关的监督，解决“怎么管”的问题。同样大家可以联想到，目前碰到一些问题，由于它不是一个规范的债务，所以管的问题就无从下手。 对于最重要的怎么还，楼继伟表示，地方融资平台中有一些实际上是政府通过企业举债，我们要分开。属于企业的债，政府如果需要支持，就给予明确的比如说补贴，或者是PPP模式给予支持；属于政府的债务，这些完全公益或者既是公益而且现金流也不足的债务，就转成了政府的债务，纳入预算管理。这是分清责任，给社会以正确的信号。
“到去年年底，从财政管理的角度来看，这个规模并没有明显地扩大，当然也可以借一些新债，还一些老债，但是总规模没有明显扩大，总的风险是可控的。”他并表示。
**公开是最好的阳光**
针对记者提出的财政转移支付制度，以及一些专项资金效益低下、缺乏有效监管、挤占挪用的问题，楼继伟指出，修改后的预算法做了一些约束，最重要的约束就是预算必须完整，然后必须公开。
“在审议的过程中，代表们对专项转移支付过多是很有意见的。”他称，“公开是最好的阳光。”
关于建立跨年度的预算平衡制度，楼继伟指出，要做预算的中长期规划，它是跨年度预算平衡机制的一部分。
”我们过去编制预算，按年度考虑比较多，而财政收支包括收入制度和支出政策，都是中长期的政策工具。因此，实行中长期规划、滚动预算、滚动规划，可以使得政策有长远考虑，论证比较科学，减少碎片化、随机性，也有利于减少专项转移支付。“他称。
他表示，下一步的方向就是按照十八届三中全会提出的要求，规范整合。分清中央和地方的职责，中央和地方的共同职责共同安排支出，完全属于地方职责的那部分专项转移支付逐步取消掉，变成一般转移支付。
”委托地方的事项尽量减少。通过采取上述措施，专项转移支付将会减少，一般转移支付会增多。“他称。
**全口径预算”
在新的预算法当中，并提出了全口径预算，但目前离全口径还有多少距离？楼继伟回答时表示，这次法律规定实行全口径预算管理，包括四本预算。
三本预算是来自于税收、收费和政府性基金等，或者是国有资本经营收益。这三本预算必须公开，而且要加强他们之间的统筹使用。
而修订后加入的第四本叫“社会保险基金预算”。社会保险基金的收入不全是财政收入，主要是社会保险缴费，还包括来自于一般公共预算中转移进来的。另外，还有大量的资金是财政补贴进去的，是公共预算当中补贴进去的，因此社会保险基金预算也要公开。其他 他指出，现在有一些问题，特别是有些专项收入只能专门用于干什么事情。新的预算法制定以后，这些问题就要逐步解决，要加强资金的统筹使用。
“2014年预算中，已经对国有资本经营预算调入一般公共预算的比例做了提高，今后还要继续提高，这也是统筹使用的一个方面。”楼继伟称。 (记者 毕晓雯； 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。