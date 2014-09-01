港报财经评论：博耳绩佳，值得收集--经济日报8月30日

博耳绩佳，值得收集/林瑞芬

恒指昨收24,742，升1点，大市成交额813亿港元。港股踏入9月，最大风险是占中，现水平可升可回，两手准备或为手上重货买认沽期权对冲风险。恒指暂筑顶近25,200，业绩公布期已过，A股又无动静下，俄乌紧张局势未平，港9月又可能有占中事件，9月初伺机藉口回的机会稍高。回吐可以，但不宜过深，守于5月以来升轨24,500较佳；不然，24,000支持位守稳，24,000楼上的调整浪还算是正常调整。

国指昨收报10,963，就忌失守10,750，守其上，待破阻力。业绩期后，跟进最新数据，发掘优质股。博耳电力 今年上半年录得营业额7.24亿人民币，按年升41.55%；纯利1.82亿人民币，按年增长38.75%，不计及其他收入的非营运贡献，纯利亦有增长24.7%；经营边际利润率亦由去年同期的27.8%上升至33.6%，乃稳健的盈利增长势头，候低收集此优质股，中线仍有高的投资价值。

集团主要在中国设计、制造和销售配电设备，以及提供配电系统方案服务。在中国“十二．五”时期追求实现节能减排，令业务有可持续的发展。博耳主业有四类：包括配电系统方案（“EDS方案”）；智能配电系统方案（“iEDS方案”），包括智能电网解决方案和智能配电总成方案的产品线系列；节能方案（“EE方案”），包括管理提升节能方案及设备提升节能方案的产品线系列；元件及零件业务（“元件及零件业务”）。其中，iEDS方案及EE方案均表现理想，印证国策支持的预期实现，中国内地基建及医疗市场的持续蓬勃发展让其iEDS方案及EE方案产品获得了巨大的市场空间。

来自iEDS方案销售的营业额增57.1%，占集团总营收的58.9%，比2013年同期的53%水平有所提升，而毛利率只是微跌了，由41%降至39%。中国内地电讯正推动4G发展，集团总揽万国数据工程，与中国移动各分公司合作，参与4G及大数据基地建设并获得大额定单而得益。此外，集团亦参与全国千家新医院建设和现有医院改造工程，智慧配电及节能系统向医疗行业提供可靠的保证。新能源推进，博耳亦有所得益，旗下“驿能”系列电动车智慧充电系统业务开始以无锡为基地，在众多居民社区得以应用安装。(B05)

睇息份上，工行可捞/余少文

中国内地股市回升，带动国企指数昨日先跌后升，最赚钱中资股工商银行 继续“稳”增长，如股价跌至4.5港元，股息可以升至7.7厘以上，可以吸纳。A股反弹，上证综合指数重上2,200点，国企指数一度低见10,884点，最后倒升31点或0.3%，收报10,963点，成交额134亿港元，只有50%主板H股随大市回升；而红筹指数则升30点或0.6%，收报4,813点，终止了七连跌，成交额88亿港元。

尽管国指昨日靠稳，但全周走势仍偏软，更连续五周受制250周平均线（现处于11,123点），短期可守10周平均线（现处于10,755点），因为指数8月初调整低见10,710点便反弹，50天平均线又升至10,752点，以及3月低位9,159点回升以来形成的上升轨约在10,750点，都反映10,700点水平是调整首个支持位，然后才是10,500点和俗称牛熊分界线的250天平均线（现处于10,384点）。

若然指数跌穿250天线，担心会有深度调整，即10,000点也会失守。反而希望指数如6月至7月期间在10,200点至10,500点区域整固般，即今次在10,700点至11,200点整固，然后才向上突破，挑战12,000点。10月、20月和50月平均线汇聚，反映指数长线也处于待变，一旦确认向上，的12,000点也只是首个目标而已。至于调整下的目标股份继续是保险股和证券股，因为可以受惠沪港通和A股回升。

至于指数比重最大的内银股，中期业绩披露将结束，工行半年赚7%至1,481亿人民币，每股盈利0.42人民币，不派中期息，盈利升幅是已派中期成绩表的内银股中排名尾二，仅好过交通银行 。

不过，不认为工行下半年盈利增长可以大逆转，单位数增长应该难以改变，彭博综合证券商预测，全年每股盈利只增长5%至0.786人民币，明年有小小改善，增长可达6%至0.834人民币。如以35%派息比率计算，以其昨日收报5.14港元，今年预测息约6.7厘，若然股价降至4.5人民币以下，今年预测息率可上升至7.7厘，即剔除10%股息税后，息率仍有7厘，兼且盈利可继续单位数“稳增长”下，作为最赚钱的中资股而言，这水平值得吸纳。(B04)

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