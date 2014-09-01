香港个股：美国法院驳回针对港交所的LME铝仓库诉讼

路透香港9月1日 - 港交所 称，美国纽约南部地区法院继此前将所有针对伦敦金属交易所（LME）有关铝仓库的诉讼全部驳回后，将案中余下所有诉讼全部驳回。

换言之，在上述案中被列为共同被告人的港交所及LME直属母公司LMEH，其面对的诉讼亦被驳回。

不过，有关美国锌仓库的诉讼仍尚待裁决。港交所称，该公司、LME及LMEH正就此等诉讼积极抗辩。

港交所周日晚间的公告称，美国法院于8月27日已依据主权豁免将所有针对LME有关铝仓库的诉讼全部驳回，并否决原告人再就该等诉讼进行申辩的能力。

8月29日，法院就有关铝仓库尚待裁决诉讼中针对其余被告人的诉讼作出裁决。法院没有特别考虑其他被告人所提交的驳回动议而批准了所有被告人的驳回动议，理由是欠缺反垄断起诉理据及原告人并无申辩任何足以依据美国法律提出反垄断诉讼的事实。因此，法院将有关铝集体诉讼中所有诉讼全部驳回。

法院裁定，案中两个类别自称有相同诉求的原告人（指商业终端用户与消费者终端用户）未能就支持反垄断成立的事实作出申辩，因此其诉讼已被驳回并不得再行申辩。

对于第一层采购商的综合起诉以及Mag及Agfa的两项没有综合处理的起诉，法院容许原告人于21天内修改其针对余下被告人的诉讼。

港交所3月表示其在LME原铝直接采购商的综合起诉中被列名为共同被告人，其后公司及LME接获新一宗关于锌的集体诉讼。两宗集体诉讼案均指控仓库业界涉及的反竞争及垄断行为。（完）

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