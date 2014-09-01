港报社评：普选虽沦为鸡肋，泛民或仍有可为--信报9月1日

一如预料，全国人大常委会对于香港政制改革从严处理，与泛民主派硬碰硬讨价还价的结果是寸步不让，还价的空间是「一毫子也没有」。人大常委会昨日下午全票表决通过，2017年香港可以实行一人一票普选特首，不过提名办法是一个极度保守的鸟笼方案，安全系数可以说是100%，基本上是「唯我独尊」。这个毫无妥协余地的方案画地为牢 ，对非建制派而言是全面落闸，即是确保泛民阵营无论是激进派还是温和派皆不可能出闸，候选名单笃定是由爱国爱港的建制派包揽，门禁之森严恰似地下碉堡再装上三重保护罩。

第一重保护罩是将特首候选提名权交予提名委员会，而提委会的组成必须遵循第4届行政长官选举委员会的规定，即4大界别及功能组别1,200人维持不变。第二重保护罩是每名特首候选人必须获得50%以上的委员支持。第三重保护罩则是特首候选人只容许2至3人，不再是没有上限。按照这种高门槛的严控设计，北京可以一万个放心，未来特首候选人绝对不会出现危及国家安全的「可疑人物」，没有一丝一毫的冒险成分。

经过严苛筛选之后，一人一票的普选已沦为鸡肋，食之无味，弃之可惜。如果有泛民议员不欲政改原地踏步，那么不妨认真思索一个问题，如何将鸡肋加上一点调味料变得可口些？假如泛民变相成为「挟民意以令特首」的「造王者」，那么一人一票并非一无是处，今日受到彻底封杀的弱势阵营，日后未尝不可以因为政治筹码增加了而转强。(A02)

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