港报社评：普选虽沦为鸡肋，泛民或仍有可为--信报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
一如预料，全国人大常委会对于香港政制改革从严处理，与泛民主派硬碰硬讨价还价的结果是寸步不让，还价的空间是「一毫子也没有」。人大常委会昨日下午全票表决通过，2017年香港可以实行一人一票普选特首，不过提名办法是一个极度保守的鸟笼方案，安全系数可以说是100%，基本上是「唯我独尊」。这个毫无妥协余地的方案画地为牢 ，对非建制派而言是全面落闸，即是确保泛民阵营无论是激进派还是温和派皆不可能出闸，候选名单笃定是由爱国爱港的建制派包揽，门禁之森严恰似地下碉堡再装上三重保护罩。
第一重保护罩是将特首候选提名权交予提名委员会，而提委会的组成必须遵循第4届行政长官选举委员会的规定，即4大界别及功能组别1,200人维持不变。第二重保护罩是每名特首候选人必须获得50%以上的委员支持。第三重保护罩则是特首候选人只容许2至3人，不再是没有上限。按照这种高门槛的严控设计，北京可以一万个放心，未来特首候选人绝对不会出现危及国家安全的「可疑人物」，没有一丝一毫的冒险成分。
经过严苛筛选之后，一人一票的普选已沦为鸡肋，食之无味，弃之可惜。如果有泛民议员不欲政改原地踏步，那么不妨认真思索一个问题，如何将鸡肋加上一点调味料变得可口些？假如泛民变相成为「挟民意以令特首」的「造王者」，那么一人一票并非一无是处，今日受到彻底封杀的弱势阵营，日后未尝不可以因为政治筹码增加了而转强。(A02)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。