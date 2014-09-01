韩国经济：8月出口同比下降0.1%，增长前景依然蒙阴

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
而Markit Economics和汇丰(HSBC)周一公布的一份调查也显示，韩国8月新出口订单连续第五个月萎缩。
韩国贸易数据受到国际市场密切关注，因该国是全球第七大出口国，也是每个月头一个公布贸易数据的主要出口经济体，为全球需求状况提供了初步的评断。
中国是韩国最大的出口市场，在韩国总出口中约占到四分之一。美国和欧盟则紧接其后。
近来韩国一连串数据显示，经过表现疲弱的第二季，内需已有改善迹象；但鉴于全球复苏乏力，部分分析师和政府官员看法仍审慎。
韩国经济高度仰赖出口，因大型出口行业表现对国内就业和投资有着巨大影响，进而对消费者支出起到作用。
韩国央行上个月公布的数据初值显示，第二季经济经季节调整后较前季成长0.6%，增速为逾一年来最慢，且较第一季的增长0.9%放缓。
当局在企划财政部长官崔炅焕领军下，一直努力刺激需求，包括祭出一项110亿美元的支出方案、放宽抵押贷款限制、及一套鼓励大企业增加投资和提高股息的提案。
韩国央行仍预估今年全年经济增长率将由去年的3.0%加速至3.8%，不过政府担心全球经济不稳可能增加韩国面对的下档风险。
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link.reuters.com/mad96t (完) (编译 李春喜/张若琪 审校 白云/许娜)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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