中国个股：凤凰传媒投资3.71亿元，与弘毅联手投资PPTV

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 去年底苏宁云商 与私募基金弘毅联手收购网络视频公司PPTV后，江苏凤凰出版传媒股份有限公司 周一公告称，拟出资3.71亿元人民币，获得弘毅当初垫资所获的PPTV部分股权，且该笔投资有保底收益，属风险可控的财务投资项目。
公告显示，凤凰传媒与苏豪集团将联手通过境外全资子公司，向持有PPTV股权的境外公司Exalt Spring Holdings Limited增资。增资完成后，弘毅公司与凤凰传媒方面各持有 Exalt Spring公司50%股权。Exalt Spring公司持有PPTV 22.5%的股权，由此，凤凰传媒间接持有PPTV股权约为9.5625%。
去年底，弘毅出资1.621亿美元，占PPTV公司30%股权。在弘毅出资额中，弘毅旗下的两 只基金共出资1.0131亿美元，剩余6,079万美元暂由弘毅借款垫付投资。在此次交易中，凤凰传媒与苏豪联合接手这部分垫资。
值得关注的是，苏宁云商大股东苏宁控股集团承诺投资期满三年后，在弘毅提起时可回购弘毅及凤凰传媒等透过Exalt Spring持有的PPTV股权，保底利率为年化12%。若投资期满三年后或PPTV上市后，凤凰传媒选择继续持有，弘毅将从Exalt Spring公司减资退出。
公告指出，PPTV项目属于风险基本可控的财务投资项目。由苏宁控股集团提供回购承诺，因为有保底收益。凤凰传媒可以首先作为财务投资者，投资PPTV获取年化近12%投资财务收益及未来可能的增值收益。其次，PPTV是国内领先的网络视频公司之一，属于形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体行业，凤凰传媒作为战略投资，将根据其业务的发展趋势，做进一步战略合作的规划。
凤凰传媒上周五收报10.58元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。