港报社评：普选特首路难，中港硬撼没出路--经济日报9月1日

全国人大常委昨就香港普选特首定下极紧框架，普遍港人难免失望，更忧香港添动荡。中央为国家安全对普选从紧，反映泛民硬撼徒弄巧反拙，惟中央愈硬势令对抗愈激，中港俱伤。 中央取态比预期更硬，反映中央认为特首地位极为重要和敏感。香港一旦选出一个与中央对抗的特首，恐成外国势力「和平演变」中国的棋子，损中共政权稳定。纵使现实上此风险未必高，惟中央对香港政治日益不放心，自不愿冒任何风险，务求香港特首选举与国家安全万无一失。 此凸显的深层矛盾，就是中港间的政治互信空前低迷。香港政改须获中央同意、特首亦要经中央任命，此乃政治现实，若泛民动辄与中央斗硬，徒添中央鹰派对港不放心，无助中港拉近距离化解心结，香港民主路亦只会愈走愈窄。然而，随着中央对政改一锤定音，泛民的占中行动已一触即发，上街、罢课以至其他不合作运动如箭在弦，香港未来政治与社会恐更动荡，极可能出现如台湾的蓝绿营对立恶言相向，甚或如泰国红黄衫军拳头相对，港府与港人需有大智慧才能缓解。 香港内部矛盾、以至中港间的信任薄弱实冰封三尺，难一蹴而就化解。要走出此困局，中央与港人尤其泛民，必须明白硬碰硬的结果没有最坏，只有更坏，只有沟通对话，才能拉近彼此距离，逐步重建政治互信、缓解分歧，在兼顾香港民主进程与内地国家安全下，未来才有可能拟出普选特首的双赢出路。(A12)