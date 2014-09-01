国际油市：美国原油期货连涨四日后小跌，关注中国经济数据

投资者将关注中国周一将公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)。

0038GMT，美国10月原油期货 跌0.06美元，报每桶95.90美元，上周五涨1.41美元。布兰特原油期货 下滑0.07美元，报每桶103.12美元，前一交易日涨0.73美元。

俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈。 同时乌克兰总统波罗申科表示，乌克兰与俄罗斯接近爆发全面战争。

俄罗斯石油业巨擘Rosneft 执行长谢琴(Igor Sechin)对德国《明镜》周刊表示，尽管俄罗斯与西方关系紧张，美国与欧盟对俄罗斯进行制裁，但俄罗斯油气企业将履行供应合同。

利比亚国家石油公司发言人周日表示，该国石油产量已升至每日70万桶。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，8月26日当周基金经理削减美国原油期货及期权的净多头部位。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻