国际油市：美国原油期货连涨四日后小跌，关注中国经济数据

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
投资者将关注中国周一将公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)。
0038GMT，美国10月原油期货 跌0.06美元，报每桶95.90美元，上周五涨1.41美元。布兰特原油期货 下滑0.07美元，报每桶103.12美元，前一交易日涨0.73美元。
俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈。 同时乌克兰总统波罗申科表示，乌克兰与俄罗斯接近爆发全面战争。
俄罗斯石油业巨擘Rosneft 执行长谢琴(Igor Sechin)对德国《明镜》周刊表示，尽管俄罗斯与西方关系紧张，美国与欧盟对俄罗斯进行制裁，但俄罗斯油气企业将履行供应合同。
利比亚国家石油公司发言人周日表示，该国石油产量已升至每日70万桶。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，8月26日当周基金经理削减美国原油期货及期权的净多头部位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 白云/张荻)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)