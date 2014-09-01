港报社评：人大决定备受议论特首普选命悬一线--明报9月1日

全国人大常委会就特首普选和2016年立法会产生的办法做出重大决定，按人大决定的框架，有关特区政府如何提出一个有真正意义的选择方案，对于港人争取普选已经30年，是否可能接受一个有政治筛选的普选办法，引起争议。人大的决定使渴求民主的港人感到失望，立法会民主派议员已经声言会否决方案，若情况无改变，政改或会告吹，朝野对峙将愈趋尖锐，政局动荡，社会秩序蒙上阴影，管治困局更难以纾解；现在只能寄望民间抗争行动坚持和平非暴力，避免把香港推向深渊。

人大决定的框架极度保守，由受充分控制的提委会，加上过50%提名和限定候选人2至3 名，以三道关卡确保中央不属意的人难于出闸，安全系数做到了100%；中央代表曾说过政改方案要中央和港人「双认许」，现在人大决定的框架只有中央认许，民主派议员声言否决， 「双认许」云云，从何说起。

泛民阵营声言采取持续抗争行动，包括占中、罢课、不合作等公民抗命行动，事态将如何发展，无法估计，因为接下来发生的将会是大量市民被卷入政改争议，会否出现不愉快，甚至流血事件，已经成为悬念。泛民阵营对人大的决定，基本上视为港人争取民主的一个阶段终结，也是新阶段的开始，他们在这两阶段的手法肯定不同，香港整体面对的风险陡地升高，无论事态如何发展，只能期望泛民阵营要坚持以和平非暴力争取民主，特别与激进势力划清界线，避免香港出现陷于动乱的局面。(A04)

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