《中国已公布新股发行上市日程表》--9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/18 沪 华懋科技 732306 3,500 12.08 19.24 国金证券 9/23
9/18 沪 节能风电 780016 17,778 2.17 22.06 中德证券 9/23
9/22 沪 重庆燃气 730917 15,600 3.25 19.12 申银万国 9/25
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 沪 亚邦股份 603188 7,200 20.49 22.75 华泰联合
-- 沪 福 斯 特 603806 6,000 27.18 22.28 广发证券
-- 深 好 利 来 002729 1,668 11.90 19.29 国金证券
-- 深 中来股份 300393 2,988 16.42 20.95 齐鲁证券
-- 深 菲 利 华 300395 1,620 19.13 18.94 中银国际
-- 深 天和防务 300397 3,000 24.05 20.73 中信证券
-- 深 腾信股份 300392 1,600 26.10 22.70 招商证券
-- 深 迪瑞医疗 300396 1,534 29.54 20.80 国信证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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