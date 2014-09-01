我的钢铁网：8月29日中国主要港口铁矿石库存统计

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自8月29日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,237万吨，环比上周增加157万吨，同口径库存10,691万吨；其中澳矿5,771万吨，巴西1,971万吨，印度112万吨，贸易矿3,885万吨，精粉501万吨，球团242万吨，块矿1,488万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,106万吨，环比上周降1.25%。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。