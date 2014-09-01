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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 09:26 BJT

我的钢铁网：8月29日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自8月29日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,237万吨，环比上周增加157万吨，同口径库存10,691万吨；其中澳矿5,771万吨，巴西1,971万吨，印度112万吨，贸易矿3,885万吨，精粉501万吨，球团242万吨，块矿1,488万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,106万吨，环比上周降1.25%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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