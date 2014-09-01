港报社评：一人一票终究是进一大步--星岛日报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
全国人大常委会敲定香港普选特首的框架，港人面对的选择，再不是一个较宽或较严的选举方案，而是两个中央把关俱严的选举安排，一个是维持现行的「小圈子」模式，另一个是500万合资格选民一人一票的模式。
香港在2017年可以普选特首，向港人提供了缔造香港民主发展历史及垂范神州大地的机会。可是，人大常委会昨日作出的决定，与香港泛民主派争取的「真普选」安排相距甚远，泛民「饭盒会」23位议员昨日表明，将在议会投票否决政改方案。
争取「真普选」的占中行动，昨日宣布启动。不过，就算落实所谓「公民抗命」，占中对香港社会造成的一时伤害，将不及政改方案遭否决而产生的社会震荡和长期撕裂。根据中央评估，这些损害和震荡的破坏力，又不及万一香港选出与中央对抗的特首严重。
有泛民中人认为，现时制度下，泛民人士仍然有机会成为特首候选人，宁愿原地踏步都不支持一个「退步」方案。有人语不惊人死不休，拿出「北韩式普选」来作类比，又形容政府希望大家「袋住先」的是一个烂橙。
究竟日后出炉的普选特首安排，只会是个烂橙，还是一个未完全成熟尚可不断优化的橙，有待实践来验证，前提是有关方案需要得到落实，才可以验证到其效果。
泛民失望过后，愤怒过后，抗议过后，就应理性务实地促成香港民主向前发展，这需要温和市民踊跃表态，来作为议员顺应民意通过「袋住先」方案的基础。(A06)
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