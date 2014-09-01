港报社评：人大决定一锤定音，港民主进入新里程--文汇报9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
全国人大常委会昨日通过《关于香港特别行政区行政长官普选问题和2016年立法会产生办法的决定》，明确了行政长官普选的原则和制度框架。人大决定完成了政改「五步曲」的第二步，如果顺利走完立法会通过、行政长官同意和全国人大常委会批准的法定程序，香港500多万合资格选民就可以第一次实现一人一票直接选举行政长官的权利，实现香港民主发展的历史新跨越。人大决定既是一项重大法律决定，也是一项重大政治决断，既体现了中央坚守普选须按基本法办事和特首人选须爱国爱港的普选底线，又表明了中央落实香港特首普选的坚定立场，有利于香港社会更好地凝聚共识，达成普选目标，走好香港政制发展的关键一步。
日月逝矣，岁不我与。2017年特首普选的大直路已经铺设在全港市民面前，只要社会各界同心同德，依法办事，在人大决定的框架内凝聚共识，全港市民将可以在2017年一人一票选特首。假如2017年原地踏步，香港错过的不只是一次发展民主的机会，而是会令香港产生更多政治争拗，无法把精力放在经济及社会发展上，香港可能错失的发展机遇，是不可能再来的。如果反对派坚持綑绑否决普选，将成为阻碍香港民主发展的历史罪人。期望全体立法会议员都以社会整体利益为重，共同推动落实普选，实现香港民主发展的历史新跨越！(A04)
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