港报社评：人大决定一锤定音，港民主进入新里程--文汇报9月1日

全国人大常委会昨日通过《关于香港特别行政区行政长官普选问题和2016年立法会产生办法的决定》，明确了行政长官普选的原则和制度框架。人大决定完成了政改「五步曲」的第二步，如果顺利走完立法会通过、行政长官同意和全国人大常委会批准的法定程序，香港500多万合资格选民就可以第一次实现一人一票直接选举行政长官的权利，实现香港民主发展的历史新跨越。人大决定既是一项重大法律决定，也是一项重大政治决断，既体现了中央坚守普选须按基本法办事和特首人选须爱国爱港的普选底线，又表明了中央落实香港特首普选的坚定立场，有利于香港社会更好地凝聚共识，达成普选目标，走好香港政制发展的关键一步。