更新版 1-日本经济：资本支出数据暗示，第二季GDP修正值或持平初值

财务省数据显示，4-6月日本企业营收较上年同期增长1.1%，经常性获利增长4.5%，较此前几个季度增速明显放缓，反映出消费税上调后需求下滑。

资本支出疲软或将威胁到由生产提升薪资、家庭收入及支出这一良性循环拉动的经济复苏，反过来令人对当前季度预期中的反弹势头产生怀疑。

数据欠佳可能会令外界猜测，首相安倍晋三或许延迟明年再度上调消费税税率至10%的计划，或者是以牺牲财政整固为代价出台新的刺激方案。

在评估第三季GDP数据及其他即将公布的指标后，安倍将在12月决定是否推进在2015年10月第二次上调消费税的计划。

政府公布的初值数据显示，日本经济第二季环比年率萎缩6.8%，抹去了第一季的增长6.1%。

日本经济第二季较前季萎缩1.7%。初值数据显示，资本支出第二季下降2.5%，为五个季度来首次下滑。