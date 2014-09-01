更新版 1-日本经济：资本支出数据暗示，第二季GDP修正值或持平初值

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
财务省数据显示，4-6月日本企业营收较上年同期增长1.1%，经常性获利增长4.5%，较此前几个季度增速明显放缓，反映出消费税上调后需求下滑。
资本支出疲软或将威胁到由生产提升薪资、家庭收入及支出这一良性循环拉动的经济复苏，反过来令人对当前季度预期中的反弹势头产生怀疑。
数据欠佳可能会令外界猜测，首相安倍晋三或许延迟明年再度上调消费税税率至10%的计划，或者是以牺牲财政整固为代价出台新的刺激方案。
在评估第三季GDP数据及其他即将公布的指标后，安倍将在12月决定是否推进在2015年10月第二次上调消费税的计划。
政府公布的初值数据显示，日本经济第二季环比年率萎缩6.8%，抹去了第一季的增长6.1%。
日本经济第二季较前季萎缩1.7%。初值数据显示，资本支出第二季下降2.5%，为五个季度来首次下滑。
分析师以及决策者均预计，经济成长将在当前季度反弹，但部分人士警告称，若加税影响延续以及出口未能摆脱低潮，经济复苏在今年稍后可能停滞。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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