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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 09:43 BJT

中国人事：农行董事长蒋超良出任吉林省委常委、副书记

路透北京9月1日 - 中国吉林日报周一报导，中央决定由蒋超良同志任吉林省委委员、常委、副书记。蒋超良目前为中国农业银行 董事长。

中央组织部周日下午在吉林省省委领导干部会议上宣布：巴音朝鲁任吉林省委书记；王儒林同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务，另有任用；蒋超良同志任吉林省委委员、常委、副书记。

在出任农行董事长之前，蒋超良自2000年起任中国人民银行行长助理，2002年起先后任湖北省人民政府副省长，交通银行 董事长，国家开发银行副董事长、行长。

巴音朝鲁此前担任吉林省委副书记、省长。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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