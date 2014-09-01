中国人事：农行董事长蒋超良出任吉林省委常委、副书记

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国吉林日报周一报导，中央决定由蒋超良同志任吉林省委委员、常委、副书记。蒋超良目前为中国农业银行 董事长。
中央组织部周日下午在吉林省省委领导干部会议上宣布：巴音朝鲁任吉林省委书记；王儒林同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务，另有任用；蒋超良同志任吉林省委委员、常委、副书记。
在出任农行董事长之前，蒋超良自2000年起任中国人民银行行长助理，2002年起先后任湖北省人民政府副省长，交通银行 董事长，国家开发银行副董事长、行长。
巴音朝鲁此前担任吉林省委副书记、省长。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。