台湾货币市场：9月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北9月2日 - 台湾货币市场周二和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,046.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 888.5亿台币 09/03 888.5亿台币 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 -------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)185.7亿台币： 09/04 3,351.50亿台币 09/05 3,620.50亿台币 09/08 5,048.00亿台币 09/09 1,054.50亿台币 09/10 2,243.00亿台币 09/11 2,289.30亿台币 09/12 814.80亿台币 09/15 4,266.00亿台币 09/16 1,845.50亿台币 09/17 270.00亿台币 09/18 7,567.80亿台币 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 09/23 4,511.10亿台币 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 09/26 1,108.50亿台币 *09/29 2,138.20亿台币 09/30 39.00亿台币 10/01 8.00亿台币 10/02 54.00亿台币 10/03 9.00亿台币 --公债到期1,268.55亿台币 09/08 95甲6期8息 15.9375亿台币 09/09 98甲6期5息 11.00亿台币 09/11 90乙1期13息 14.80亿台币 09/12 94甲7期9息 12.1875亿台币 09/15 93甲8期本金 700亿台币 09/15 93甲8期10息 18.375亿台币 09/18 102甲10期1息 13.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --央行例行月度标售一年期及两年期定存单，金额预计各为1,200亿、200亿台币。 --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)